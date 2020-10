Enfermeros en Clínicas, sobrepasados por gran cantidad de pacientes

Sostuvo que la situación es crítica y riesgosa para los pacientes y también para las trabajadoras de blanco que a raíz de la sobrecarga están empezando a caer por enfermedades que aparecen con el estrés.

‘’Tenemos mucho trabajo y más todavía, si no tenemos Covid la situación tan estresante podemos padecer otras patologías, síndrome de burnout, de repente estamos demasiado cansados y no tenemos un tiempo para tomarnos una pausa en los turnos. Esto es no solo en el turno noche, se repite en todos los turnos. La relación enfermera-paciente no corresponde. Nos sobrepasan los pacientes’’, manifestó Leiva.

Que tres enfermeras atiendan a 30 personas internadas es ‘’muchísimo’’, pues lo máximo serían seis pacientes por cada profesional de salud. ‘’Recurrimos muchas veces a las instancias correspondientes mediante notas, pero no hay retorno y entonces la situación se ha vuelto caótica porque nos estamos enfermando y cayendo de a poco’’, indicó.

Según la enfermera, se viene reclamando a las autoridades la falta de reingeniería de recursos humanos. Leiva explicó que sus compañeras con ciertas patologías ya no entran a sala y están ejerciendo secretarías de jefaturas y de supervisión, pero resulta incoherente que no contraten a personal operativo.

‘’Desde la epidemia de dengue estamos trabajando con mucha sobrecarga y, de repente, notamos mucha incomprensión de parte de las autoridades que no nos dan tanta pelota’’, refirió la enfermera. Leiva señaló que luego de reclamar mucho a las autoridades cumplen con la provisión de los equipos de seguridad, pues en las salas no Covid el riesgo es latente también.





