Enfermera es internada 15 minutos después de recibir dosis anti-Covid

“Esta enfermera presentó mareos, náuseas, se desvaneció y le pusieron oxígeno. Eso fue ayer (por el miércoles), a 15 minutos de haber recibido la vacuna”, relató sobre el caso de esta funcionaria que presta servicio en un centro asistencial de Caaguazú.

Al parecer, no se trató de un shock anafiláctico al antígeno. La mujer fue tratada primero con antialérgicos y asistencia respiratoria. Permaneció internada, bajo observación y después de ser dada de alta volvió en mal estado al centro asistencial, donde procedieron a intubarla.

“Ahora se le acaba de intubar y será trasladada a la terapia de Paraguarí”, relató Gallardo al indicar que desconocen si esta reacción severa “está asociada o no a la vacuna”, explicó.

Lo cierto es que 15 minutos después de haber recibido el biológico, presentó esos síntomas y el caso fue notificado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, indicó que este caso ya está en conocimiento del director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). “Se va a hacer el seguimiento del caso; se inicia una auditoría médica con respecto a la situación y a lo que podría haber sucedido”, afirmó.

Contó que, hasta ahora, no habían recibido notificaciones de reacciones severas. “Lo máximo que me habían reportado eran náuseas, vómitos y dolor de cabeza moderado; pero hasta ahí. No hemos tenido reportes como el de esta enfermera”, apuntó.

En el sector del personal de Enfermería, Gallardo dijo que están con mucho dolor y tristeza. “Estamos preocupados por el incremento de casos, por la cantidad de pacientes internados, por los colegas que han fallecido y los 33 que están internados. Por verle morir a tanta gente y la falta de medicamentos y por falta de vacunas también”, manifestó.