Encuesta divulgada por Petta no es oficial, afirma

“La transformación educativa es un desafío que requiere esfuerzo, planificación y gestión. En ese camino vamos generando resultados”, publicó el ministro de Educación, Eduardo Petta, en las redes. Con el mensaje, una imagen de “percepción ciudadana”, que dejó al MEC en tercer lugar en cuanto a la confianza en las instituciones de parte de la gente. El dato es de la Encuesta Permanente de Hogares, pero el director de Encuestas, Iván Ojeda, afirmó que lo divulgado por el titular de Educación no es oficial y que incluso puede sufrir variaciones. “Los resultados no fueron publicados porque se evalúan las estimaciones, ya que pueden ser respuestas subjetivas y coyunturales”, dijo Ojeda a Monumental 1080 AM.

