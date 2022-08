Enciso, feliz, trabaja para ponerse fuerte

El jugador paraguayo del Brighton inglés, Julio Enciso, se estrenó el miércoles con su nuevo club en Primera División de Inglaterra, en la victoria 0-3 contra Forest Green Rovers por la Copa de la Liga. “(Estoy) Contento por el debut, el profe me felicitó por lo que fue el partido”, resumió el extremo en conversación con Fútbol a lo Grande de Monumental 1080 AM.

Enciso, quien fue autor de una asistencia en la victoria, afirmó estar “trabajando a full con un nutricionista y en la parte física”. Esto teniendo en cuenta, como confesó el jugador, que “en el inicio me chocaban y ya caía, por eso me estoy poniendo más fuerte”, aseguró el ex Libertad. Además, contó que “un hincha fue (al estadio) con la bandera paraguaya y quería llevar la camiseta para encuadrar; pero le di al hincha porque me emocionó que tenga la bandera paraguaya”, dijo el juvenil de 18 años.