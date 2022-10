En venta entradas para disfrutar de ComicCon Paraguay

La propuesta, que a nivel mundial reúne a los amantes de la cultura pop en un solo espacio, llega al país con tres días de celebración con muchas novedades, visitas internacionales y contenidos exclusivos. En la ocasión, los asistentes podrán disfrutar de propuestas como Meet and greets con las estrellas que visitaran el país, ferias, exposiciones, charlas, talleres, campeonatos de cosplay, exposición de autos de películas, show musicales, espacio de food park y mucho más.

Presencias. Entre las atracciones internacionales, marcaran presencia el actor de The walking dead, Ross Marquand; Tommy Oliver de los Power Rangers, Jason David Frank; el dibujante de Marvel Comics Jim Food One Mahfood; los actores de doblaje Mario Castañeda, que hace de Goku; Isabel Martiñón que da voz a Naruto; Sebastián Llapur, que interpreta vocalmente a Darth Vader, Krosty de Los Simpsons, Diego de La era de hielo, etc.

Los boletos se pueden adquirir en Red UTS. Entre los tiques por día, el del sector General cuesta G. 156.000 mientras que el VIP asciende a G. 312.000. El combo general cuesta G. 291.200 y el combo VIP se puede adquirir a G. 603.200.