En tres días caen reservas en restaurantes para Año Nuevo

Sin reservas. El sector gastronómico espera no volver a restricciones debido a ómicron.

El sector gastronómico esperaba que el 2022 sea el año de la reactivación total de sus negocios, después de un año 2020 de terror, en que permanecieron el mayor tiempo cerrados o prestando servicios solo a través del delivery, y de un 2021 con restricciones reiteradas en varios tramos del decenio, pero parece que no será así por cómo se presenta el panorama con la variante ómicron.

De todas maneras, Gayet comentó que en el balance general el 2021 resultó positivo, a pesar de que debieron soportar un total de 25 días de restricciones y cierres debido al avance de casos, sobre todo durante el mes de abril.

Actualmente, el sector no tiene empleados con suspensiones laborales, aunque sí mantienen el cuidado y la protección para las mujeres embarazadas y las personas vulnerables por enfermedades de base. “Estamos yendo bien, pensábamos que el 2022 sería nuestro año, a la misma altura del 2019, y que no tendríamos ningún tipo de restricciones. No sabemos cómo se viene esta nueva ola que llega a pasos galopantes”, señaló.

Cambio abrupto. El empresario gastronómico comentó que le resulta increíble que diciembre se predecía un mes superpositivo para el sector, pero el panorama cambió abruptamente en cuestión de días. “De repente tuvimos muchas cancelaciones en estos últimos tres días. Es impresionante cómo la gente está cancelando eventos y reservas, y está pidiendo comida para sus casas porque ya no van a salir”, subrayó Gayet.

Añadió que los clientes decidieron dejar atrás las fiestas y en cuestión de días se cambió totalmente el concepto y se produjo un click en esta última semana del año que hizo que muchos decidieran refugiarse en sus casas y pasar el último día del año con su círculo cercano.

Sin extensión de Ley de Emergencia

Otro aspecto fundamental que preocupa al sector gastronómico es que en la fecha vence la extensión de la Ley de Emergencia Nacional, a pesar de lo cual la Cámara de Diputados no trató una nueva extensión de la misma, mientras que el país está frente a una posible nueva oleada de Covid-19. “No sabemos qué va a pasar. Parece que ellos (los diputados) están jugando un partido, en paralelo, político y no están pensando en lo económico y en las empresas que están pagando los salarios a los funcionarios públicos y de ellos mismos”, señaló Oliver Gayet.

También significó que los parlamentarios deben separar la política de la economía. “La economía no puede parar y tienen que encontrar soluciones de forma rápida, en que no pueden levantar sesiones porque eso le favorecerá a fulano o sultano de forma política. Nosotros, las empresas, no tenemos absolutamente nada que ver con los roles políticos que ellos están jugando en el Congreso”, acotó.

La Ley de Emergencia no solo estipula el pago de compensaciones a los trabajadores por suspensiones laborales, sino que además, paga por reposo por Covid positivo, aislamientos preventivos y a las personas vulnerables por enfermedad de base o por tener más de 65 años de edad.