En sus manos está la decisión

El estratega arribó ayer al país y no brindó declaraciones a la prensa, que buscó una respuesta del profesional con relación a su continuidad en el Decano. Gorosito debe reunirse con el presidente del club, Miguel Brunotte, para definir el tema. Los dirigentes ya tienen en claro que si el Pipo quiere irse no le pondrán obstáculo. Le darán vía libre, según se supo. En Argentina, los distintos medios dan por hecho que Marcelo Tinelli, el titular santo, se lo lleva. Aseguran que el DT tiene ganas de dirigir al Ciclón. De no seguir el Pipo, el futuro entrenador sería preferentemente extranjero. Gorosito asumió el mando en Olimpia en noviembre 2020 tras la salida de Daniel Garnero y el interinato de Enrique Landaida. En el torneo regular disputó 6 partidos y tuvo 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Tras superar el play off logró el título del Clausura, en penales, ante Guaraní.