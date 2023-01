En siete años no se admitió tan siquiera un recurso del caso MAG

En siete años de intentos de realizar la audiencia preliminar, no se admitió ninguno de los recursos presentados en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el presunto desvío de G. 3.700 millones. De igual manera, las autoridades permitieron que se sigan interponiendo otros recursos más.

Ni las reposiciones, ni las apelaciones generales o en subsidio, ni las casaciones ni las acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas, por lo que evidentemente todas estas pueden ser consideradas como chicanas.

A través de todos estos recursos, los procesados lograron matar la causa, que ahora no tiene sentencia y mucho menos culpables. Inclusive, según la Fiscalía lo evidenció, los procesados parecía que se turnaban para ir planteando las dilaciones.

SUSPENSIONES

Del 2014 al 2021 se promovieron casi 20 recursos, entre los cuales hay rechazados, otros declarados inoficiosos y otros más que ni siquiera fueron admitidos. Gracias a esto pudieron suspender 11 audiencias preliminares, la causa quedó prescripta y los acusados sobreseídos; entre ellos, están los ex ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy, y otros 11 acusados más.

RECHAZADOS

Dic 2014. Apelaciones rechazó la apelación en subsidio interpuesta por el ex ministro Enzo Cardozo.

ABR 2016. Apelaciones no hace lugar a la recusación promovida por Armín Hamann al juez.

Jul 2016. El Tribunal de Apelación rechazó por improcedente la recusación de Víctor Llano al juez.

Mar 2018. La Corte rechazó por improcedente la apelación general presentada por Víctor Llano.

AGO 2018. Apelaciones rechazó por improcedente la recusación de Maristela Azuaga al juez.

NOV 2018. La Corte rechazó in limine la inconstitucionalidad planteada por Enzo Cardozo.

JUN 2020. No hacen lugar a la recusación de Sinecio Rivas al juez.

DIC 2020. No hacen lugar a la apelación general interpuesta por Rivas.

INOFICIOSO

1) Dic 2015. Se declaró inoficiosa la apelación subsidiaria interpuesta por los procesados Enzo Cardozo, Mariestela Azuaga y Rody Godoy.

INADMISIBLE

1) Oct 2015. Inadmisible la apelación subsidiaria promovida por Enzo Cardozo.

2) May 2017. No se admitió la casación promovida por Enzo Cardozo.

3) Dic 2019. Inadmisible la apelación general interpuesta por Rody Godoy y Maristela Azuaga.

4) Jul 2021. No se admitió la apelación planteada por Esquicio Céspedes, Armín Hamann, Víctor Llano, Enzo Cardozo, Esteban Guerrero, Flavia Rotela y Ronald Guerrero.

5) Jun 2022. No se admitió la casación interpuesta por el procesado Armín Hamann.

Sobreseídos eran claves en el desvío, según la acusación

Unos 13 acusados se libraron de culpa y pena con la prescripción del caso de los G.3.700 millones supuestamente desviados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del 2011 al 2013. Varios de ellos echaron mano de los repetidos recursos rechazados sin excepción en todo el proceso.

Además de los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, en la lista se encuentra Armín Hamann Bugs, quien se desempeñaba como coordinador general de Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope). Hamann, según se lee en la acusación de la Fiscalía, habría aprobado proyectos saltándose dictámenes técnicos.

También Maristela Azuaga Fleitas, directora general de Administración y Finanzas, quien junto a Víctor Llano, director del Pronafope, permitió la transferencia de los G.2.500 millones del Freccop cuando Rody Godoy estaba al frente del MAG.

Katia Paola Fernández sería, según el Ministerio Público, quien firma como funcionaria del Pronafope-MAG, en actas de entrega de bienes al comité 8 de Diciembre. Los representantes de la organización refirieron que no recibieron los productos y que nunca vieron a la mujer. El Comité, según este registro, habría recibido G. 349 millones.

Los hermanos Ronald Guerrero Ovelar y Esteban Dionicio Guerrero Ovelar compitieron entre sí para ser proveedores de uno de los comités, los productos que figuraban en las planillas no llegaron a los productores.

La lista continúa con Flavia Cristina Rotela, Ana Carmela Galeano Espínola, Dana Panambí Galeano Espínola, Bernardino Araújo Espínola, Miguel Moreno Domínguez y Esquicio Meza.

EN LA CORTE. Con relación a Víctor Llano, ex director de la Pronafope, contra quien la Fiscalía puntualizó en la acusación del 23 de marzo de 2015, que en su oficina obraba el sello de uno de los comités destinatarios de las transferencias y quien, según acusación de abril del 2015, habría permitido la transferencia en un solo acto de los G.2.500 millones, no se encuentra dentro de los sobreseídos. Su causa sigue en la Corte Suprema de Justicia. Llano, presentó inconstitucionalidad el 18 de febrero de 2022, que fue admitida por Víctor Ríos, César Diesel y Antonio Fretes y en la que aún no hay resolución. Llano había presentado una recusación por el llamado a juicio de marzo del 2021.