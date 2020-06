En setiembre, OGD irá a juicio oral por los audios filtrados del Jurado

En el caso, están acusados por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal, el ex senador colorado Óscar González Daher, ex presidente del JEM, Raúl Fernández Lippmann, su ex secretario, y el ex ministro del Interior Carmelo Caballero.

Además, está procesado por supuesto tráfico de influencias el ex senador oviedista, Jorge Oviedo Matto, conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público.

Tras varias inhibiciones e impugnaciones, el Tribunal de Sentencia quedó conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, mientras que es suplente la magistrada Elsa García.

CINCO. En el caso, la Fiscalía había imputado a los cuatro citados más el abogado Raúl Silva, el 28 de diciembre del 2017, a raíz de los audios filtrados del JEM que fueron dados a conocer por la radio ABC Cardinal.

Sin embargo, desde la imputación misma, hubo inhibiciones y recusaciones además de incidentes que retrasaron el procesado por mucho tiempo, hasta que finalmente hubo acusación fiscal.

De ellos, se pidió elevar a juicio el caso contra González Daher, Fernández Lippmann, Caballero y Oviedo Matto, aunque se pidió el sobreseimiento de Silva.

La acusación fue presentada por los fiscales Natalia Fuster, Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia, el 21 de diciembre del 2018, ante el juez de la causa.

La defensa de los acusados atacó la ilegalidad de los audios ya que fueron obtenidos en forma ilícita, según decían, por lo que no era nulo y no podían ser utilizados en juicio oral.

La Fiscalía, por su parte, decía que ellos no iban a usar las grabaciones, sino que otras pruebas contra los acusados.

Recién en setiembre del año pasado, la jueza Cynthia Lovera, tras varias inhibiciones de sus colegas finalmente logró realizar la audiencia preliminar y elevar el caso a juicio oral y público.

NEGOCIADO. Según la acusación de los fiscales, con los audios filtrados salió a la luz pública un presunto negociado de casos, presión fiscal y pedido de coimas, entre otros supuestos hechos desde el JEM, organismo encargado de juzgar la actuación de jueces y fiscales.

En la preliminar, la fiscala Natalia Fúster había dicho que no “solo los audios tenemos para la acusación, sino que también hemos construido los casos a través de los elementos que se han colectado, como cruces de llamadas, informe del Jurado”.

Añadió que entre las pruebas también estaban datos de la “Inspectoría del Poder Judicial, y las declaraciones testificales que se dieron en la presente causa”. Esto, con respecto al caso conocido como Electrofácil.

El caso hizo que el senador Óscar González Daher, sea el primero en perder la investidura como senador por determinación del Senado para que pueda ser procesado. Después, en el presente periodo legislativo volvió al Senado pero le volvieron a despojar de la investidura.

Con respecto a Oviedo Matto, el mismo había presentado su renuncia como senador lo que fue aceptado por sus pares.

Ahora, se espera el juicio oral y público para los cuatro acusados por los citados hechos punibles de tráfico de influencias y asociación criminal.