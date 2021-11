En Senado quieren apurar elección de Ríos para CSJ

Arévalo mencionó que solamente se está esperando que el Consejo de la Magistratura remita, posiblemente hoy, la terna integrada también por los magistrados Alma Méndez y Gustavo Ocampos.

Indicó que mañana mismo se estaría convocando a los ternados para que ya se trate en la sesión de este jueves.

Por su parte, Ríos sostuvo que el proceso de selección de la terna para la Corte es político. Dijo que, supuestamente, no habló con ninguno de sus colegas para pedir apoyo.

Alegó que fue el más perjudicado durante el proceso del Consejo, y que fue uno de los principales críticos.

“Vamos a dar nuestro voto el jueves, vamos a escuchar a los candidatos”, fue lo que manifestó Arévalo.

“Es un compañero. Creo que reúne los requisitos. Es una persona preparada. Particularmente, de mi parte, no habría objeción. Más todavía como es un compañero del Senado”, dijo por Ríos.

Tanto el senador colorado como el candidato liberal para la Corte negaron que se trate de un preacuerdo. “Hay que cubrir la vacancia de Gladys Bareiro”, refirió Arévalo, con relación a la ex ministra que falleció repentinamente.

Ríos aseguró que ejerció la profesión de abogado hasta el 2008, pero que no se tiene en cuenta porque no fue en Asunción. “En la periferia no existimos”, ironizó.

“Conste que había parlamentarios y abogados al mismo tiempo. Yo entendí que no correspondía porque podían decir que se trataría de tráfico de influencia”, dijo.

“El más crítico al Consejo fui yo. Decían que tenía ventaja de ser político (...) Tuve una de las calificaciones más bajas”, refirió el senador.



Creo que reúne los requisitos (Ríos). Es una persona preparada. Particularmente, de mi parte, no habría objeción.

Martín Arévalo,

senador colorado.



El proceso de selección de ministro de Corte es político en cualquier país occidental del mundo.

Víctor Ríos,

senador liberal.