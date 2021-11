En Senado no creen que prospere ley de retorno a las listas sábana

“Personalmente, no comparto. A nosotros, en el Partido Colorado nos fue muy bien con el sistema actual, si bien dispararon los costos de una campaña. Los resultados están a la vista, 300 concejalías en todo el país”, se jactó Rodolfo Friedmann, de Colorado Añetete.

Su correligionario Martín Arévalo sostuvo que está en contra de la modificación de la Ley Electoral. “Es cierto, es más costoso, es más trabajoso, pero creo que tendríamos que cerrar un capítulo hasta el 2023 con este sistema, para que de alguna manera haya una especie de recambio en la clase política”, consideró.

“Creo firmemente que es más conveniente para el país una renovación total de la clase política, y los que, seguramente, salen victoriosos con ese sistema, van a demostrar su liderazgo y el acompañamiento que le da la gente a cada diputado, senador, gobernador, miembro de junta departamental”, manifestó el colorado.

“No acompañaré”, sentenció la liberal Zulma Gómez con relación al proyecto promovido por sus correligionarios. “Es la desesperación, este sistema de voto preferencial, el candidato debe ser popular y trabajar muchísimo para ganar una banca. Se necesita de más recursos. Eso es lo que veo de los colegas”, refirió.

Amado Florentín, del PLRA, considera que este sistema de desbloqueo se debería aplicar en las nacionales. “En todo caso, los legisladores electos por medio de este sistema estarían más habilitados a debatir, evaluar un posible cambio. Nosotros que fuimos electos por lista sábana no deberíamos plantear modificaciones al proyecto que aprobamos en su momento”, sostuvo.

El senador por Hagamos Gilberto Apuril alegó que no tuvo oportunidad de leer aún el documento. “Vamos a leer antes y vamos a pedir opiniones a asesores e instituciones, y tomar la mejor decisión”, indicó el parlamentario.

“Tengo que decir que la experiencia en las internas y en las municipales confirmó que el problema de fondo no es ese, cuando se dice que impresentables, sinvergüenzas bandidos no van a entrar más”, señaló Hugo Richer del Frente Guasu. “Hay una cuestión que distorsiona el sistema, que es el financiamiento, sea con plata sucia o no, evidentemente se impone”, manifestó.

“No va a correr ese proyecto de ley porque todavía no maduró en un sector social mayoritario de la ciudadanía que por sí solo no resuelve el problema”, afirmó. “Yo creo que no hay que desgastarse mucho porque en el 2023 va a seguir vigente este tema”, agregó Richer.

El bloque de Patria Querida es el que tiene una postura firme, porque desde ese sector siempre se promovió la eliminación de las listas sábana. “Sería un gran retroceso. Vamos a sacarle la libertad al elector y permitir que se compren las bancas y los lugares se negocien entre cuatro paredes”, cuestionó Stephan Rasmussen.

