En Senado analizan proyecto que protege la labor periodística

El presidente de la Comisión de DDHH del Senado Blas Lanzoni habló sobre la imperiosa necesidad de contar con un marco legal.

Por su parte, Santiago Ortiz, secretario general del SPP, lamentó que en Paraguay todavía se siga constituyendo una situación de riesgo el ejercicio del periodismo.

Puso como ejemplo los casos de periodistas que fueron asesinados y quedaron en la total impunidad.

“Este año se ha desarrollado un seminario internacional sobre un marco jurídico para la protección a periodistas y defensores de DDHH. Hace apenas una semana se realizó un taller de análisis del anteproyecto con valiosos aportes de organizaciones y referentes de DDHH”, manifestó Lanzoni.

“Estamos conscientes de la importancia y legítima labor que realizan y la imperiosa necesidad de contar con un marco legal para los periodistas y defensores de DDHH que se encuentran en situación de riesgo en el ejercicio de su labor”, sostuvo.

“El ejercicio del periodismo en Paraguay, lastimosamente, todavía se constituye en una situación de riesgo”, señaló Ortiz durante el debate.

“Planteamos la necesidad de defender con toda la fuerza el derecho de cada ciudadano a expresarse libremente y a recibir información. Para ambos derechos humanos el trabajo de los periodistas es fundamental”, consideró.

“Lastimosamente pesa sobre el Paraguay el triste señalamiento de la teoría especial de la libertad de expresión que sus zonas de frontera son zonas silenciadas”, refirió el periodista.

“20 compañeros asesinados desde 1991 hasta hoy por ejercer la labor periodística. La mayoría de los casos quedaron en la más absoluta impunidad”, cuestionó.

“El asesinato, la muerte, violencia, amenazas han generado autocensura. Los compañeros saben que no pueden hablar de ciertos temas, que es sentencia de muerte, no va a haber justicia. El Estado no está presente acompañando a las familias. Mejor callarse, mejor no meterse”, comentó el referente de los periodistas.