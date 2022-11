En riesgo la realización de los Corsos de Encarnación

A la incertidumbre sobre la realización o no del Carnaval 2023, se suma otro aspecto no menos importante, es que las principales autoridades como ser el gobernador de Itapúa, Christian Brunaga y el intendente de Encarnación, Luis Yd se retiraron del comité organizador del evento.

La última edición del Carnaval Encarnaceno se desarrolló en el año 2020, previo a la pandemia del Covid 2019, dónde un Comité Especial encabezado por la Municipalidad y la Gobernación se encargó de la organización, justamente para salvar el espectáculo que venía en peligro de no realizarse por un mal manejo económico de la Comisión de Carnaval. Este año nuevamente se conformó el Comité Especial, se realizaron las primeras reuniones para avanzar en la organización, pero no hubo acuerdo con los clubes.

“Yo intendente ya no me ocupo de los carnavales, hay un Comité Especial, quisimos ser protagonistas activos como fuimos en el 2020 con mucho éxito. Algunos clubes o dirigentes de clubes hicieron un show mediático en la Junta Municipal, concejales municipales que pidieron que el Comité genere recursos para que estos clubes participen, pero más allá del debate, del decir, de la nota, de la minuta, no recibimos un solo espónsor de parte de la Junta Municipal hasta hoy día”, dijo molesto el intendente Yd ante la consulta de la prensa si se llevara a cabo la fiesta de carnaval. AR