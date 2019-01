En plena feria, Corte confirma extradición de Nader Farhat

El fallo fue dictado en forma unánime por los ministros Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, y el camarista Agustín Lovera Cañete, quien integró la Corte.

Con ello, se ratifica la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, del 26 de diciembre del año pasado, que a su vez confirma la resolución del juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás.

El magistrado había concedido la extradición contra el ciudadano libanés requerida por la Corte del Distrito de Florida por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, comercio interestatal y comercio exterior, producto de dicha actividad legal.

Tras el fallo de Apelación dictado el día después de la Navidad, el abogado Dionisio Gavilán planteó nuevamente el recurso extraordinario de casación, con lo que la causa quedaba trabada.

No obstante, en plena feria, algo que no tiene precedentes, la Corte estudió el recurso extraordinario de casación, y lo declaró inadmisible.

Normalmente, en la feria, la Corte solo resuelve hábeas corpus, pero en este caso, estudió un recurso extraordinario de casación.

Al estudiar la casación, la ministra Bareiro citó el artículo 477 del Código Procesal Penal, que señala los requisitos para la casación.

Indica que en el caso de la extradición, la sentencia hace lugar a un pedido de extradición, por lo que no “condena ni absuelve”, al no opinar sobre el fondo de la cuestión, con lo que no es objeto de estudio por este tipo de recursos.

Con ello, vota por declararlo inadmisible. El ministro Fretes y el camarista Lovera Cañete votaron en el mismo sentido.