En las escuelas la enseñanza de la música es simbólica, según Szarán

“Cuando era niño, a los 8 años, visitó mi escuela el célebre guitarrista Sila Godoy. Me volví loco viendo como salía algo tan maravilloso de un pedazo de madera y unas cuantas cuerdas. Fui a mi casa y le dije a mi mamá que quería ser músico y me respondió: ’Estás completamente loco’ y me persiguió toda la vida. Los primeros 5 años estudié en forma clandestina y ayudado por manos anónimas. Aún de grande, con éxito mi carrera, nunca me perdonó. Mi hijo Ian sigue los pasos estudiando conmigo y otros maestros y tiene grandes proyectos”, recuerda Luis Szarán sobre sus inicios en el apasionante mundo musical.