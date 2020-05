En Fuerte Olimpo quieren intervención de la Municipalidad

Una serie de irregularidades fueron cuestionadas al jefe comunal que son supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2016 que fueron verificadas por un equipo auditor de la Contraloría General de la República. La agente fiscal Victoria Acuña había imputado al intendente, además tiene un proceso judicial al respecto, por lesión de confianza e irregularidades en el manejo de recursos públicos son algunos puntos que cuestionan los concejales en su mayoría y que mediante un documento fue remitida al Ministerio del Interior para promover la intervención del Municipio. Según el concejal del partido Unace Anselmo González las irregularidades detectadas corresponden al periodo 2016 y que corresponden al Fondo de Inversión Pública y Desarrollo.

Falso. El intendente Sergio Cuéllar, por su parte, dio su versión sobre la decisión de los concejales y califico de falso el procedimiento ya que no reúnen las condiciones necesarias para pedir una intervención, lamentó que en estos momentos se tenga que andar judicializando todo por culpa de los 12 concejales irresponsables que montaron un circo y con están desestabilizando el Municipio. Acusó al concejal Anselmo González que en compañía de otros colegas suyos de orquestar la intervención con el apoyo de la diputada Marlene Ocampos. No tiene validez lo que hacen, un grupo de 6 concejales fueron destituidos por supuestas faltas por no presentarse en varias sesiones. AM