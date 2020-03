¿En el pasaporte apócrifo y las remeras, la misma fotografía?

Representantes de la Fundación Fraternidad Angelical trataron de deslindar la responsabilidad de su titular, Dalia López, con los documentos de contenido falso que fueron entregados al ex futbolista Ronaldinho y su hermano Roberto; sin embargo, una burda treta los pone en evidencia y compromete como cómplices del delito de producción de documentos de contenido falso, que es la utilización de la misma fotografía del ex futbolista que aparece en los documentos, tanto en el pasaporte como en la cédula de identidad paraguaya, en la remera impresa con su rostro que vistieron las personas llevadas hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi por Dalia López para darle un cálido recibimiento al ex astro mundial del deporte rey.