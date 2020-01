En el Nido posaron seis nuevas águilas

Las nuevas caras que aparecieron en los entrenamientos de ayer en el Nido son el arquero Éver Caballero (ex Luqueño), los defensores Gustavo Noguera (ex Capiatá), Marcos Gamarra (ex 12 de Octubre), Luis Lezcano (Santaní), Néstor Giménez (ex Capiatá), y el volante Wilfrido Báez (ex Fernando de la Mora).

Vale recordar que David Mendoza, Miguel Martínez y Enzo Giménez ya no siguen.