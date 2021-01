En el Este, a punto de elegir quién accede a terapia

Complicado. Desde la Asociación de Médicos del Alto Paraná advierten que por el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, se está al borde de elegir quién ingresa y quién no, informó el corresponsal Édgar Medina.

“Se puede continuar trabajando y tener una vida normal si se cumple todo el protocolo establecido, pero acá no ocurre eso. Entonces uno insiste, pero te das cuenta que la gente igual no entiende y llegamos a este punto donde, si continuamos así, lastimosamente, aquel colega que está hoy encabezando la Unidad de Cuidados Intensivos va a tener que elegir quién entra o no, si tenemos una cama y si no tenemos más cama. Lastimosamente no se puede hacer más”, relató la doctora Idalia Medina, titular del gremio médico en el este del país. En Alto Paraná consideran que esta zona del país está atravesando la segunda ola de Covid-19. Sin embargo, las autoridades de Salud señalan que Paraguay continúa en una larga meseta de la primera ola. En la actualidad el sistema sanitario de Alto Paraná ya no cuenta con el soporte que ofrecían Central y capital durante la primera etapa fuerte de la pandemia en el país. En ese entonces, las camas de UTI locales se llenaron rápidamente y los pacientes eran derivados a la capital del país y Central. Actualmente ambos lugares son el epicentro de la epidemia y con un nivel de ocupación de camas al borde del 100%. Contagios El último informe divulgado por la Décima Región Sanitaria confirmó en total 9.101 casos y están activos 1.100. Se encuentran en el Hospital Integrado Respiratorio (IPS-MSP), en UTI adultos, 27 personas (tres camas libres), 32 en sala de internados (48 camas libres) y 8 en sala de reanimación (4 camas libres). En UTI pediátrico 2 de las 4 camas disponibles. El número de fallecidos por Covid-19 en el departamento es de 338. “Es preocupante porque las camas de las unidades de cuidados intensivos están llenas de pacientes graves. La sala de reanimación ya empieza a ocuparse con pacientes que empiezan a ingresar allí esperando una terapia intensiva. También en sala de internación están llegando más pacientes y eso no nos deja de preocupar”, comentó Medina. Aguarda que las personas que se contagiaron con el virus no lleguen a la forma grave y eso se verá en la siguiente semana, pronosticó.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Contagios. Más de 1.100 casos activos en la zona.



Depende de nosotros cuidarnos. Esperemos que esta segunda oleada nos sea leve, pero realmente está golpeando muy fuerte. Familias enteras que están sufriendo, familias enteras que están infectadas.

Idalia Medina



9.101

casos es el total acumulado de personas que tuvieron o tienen coronavirus actualmente en el Este del país.