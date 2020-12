En el EPP se avizora un posible quiebre de relaciones

Tras el comunicado emitido desde la Agrupación Especializada, firmado por Alcides Oviedo y otros miembros prisioneros del grupo armado, días pasados, repudiando el reclutamiento de menores y que el antiguo equipo no hacía eso, se evidencia una evidente ruptura entre el clan Villalba y Oviedo Brítez, cabezas visibles del EPP.

Ya a mediados del 2019 comenzó el quiebre con el divorcio de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, considerados en ese entonces como los cabecillas del grupo armado (desde la cárcel inclusive), luego de una infidelidad por parte del hombre con la hermana de Magna Meza, Dora. Tras la conferencia de prensa por parte de altas autoridades del Gobierno, el martes, se puso en evidencia que el clan Villalba, integrado por Carmen, Liliana y Osvaldo, quienes ahora lideran el grupo, reclutaban a sus hijos en las filas armadas a partir de los 11 o 12 años. Con eso se suma el comunicado emitido el lunes pasado, firmado por Oviedo, Aldo Meza (hermano de Magna) y otros miembros del EPP, donde un hecho llamativo es que Carmen Villalba no firma, como acostumbraba. Además, en un párrafo, dijeron que en seis meses se perdieron más epepistas que a lo largo de su existencia como grupo; al parecer, criticando el manejo del clan Villalba al frente del EPP. Se sospecha también que Alcides Oviedo culparía al clan por la desaparición de su hija, junto con Carmen Villalba, ya que se les expuso a menores en el combate. Ellos rechazan que se instrumente a niños, porque eso iría contra el estatuto del EPP, por lo que dieron a entender que Osvaldo Villalba –quien en un video dijo que los niños nacieron con la misión de luchar– no está sabiendo manejar la situación. INTRINCADA RELACIÓN En Argentina, se realizaron varias manifestaciones –lideradas por organizaciones– ante la Embajada de Paraguay, acusando a nuestro Gobierno de tener una obsesión contra la familia Villalba”. Mientras, Alcides Oviedo culpa a los Villalba por la desaparición de la adolescente Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (14), estos a su vez, atribuyen la responsabilidad a la FTC y al Estado paraguayo. Emitieron una carta abierta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, aparentemente desde el mismo clan Villalba, con otros organismos, asegurando que hay una persecución. Según investigaciones, el grupo armado se inició a mediados de 1992, como un brazo del entonces Partido Patria Libre (PPL), y se volvió autónomo, adquiriendo recién en el 2008, el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo. Justamente son Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba los fundadores, quienes cayeron presos en el 2003. Desde ese tiempo, tomaron el mando Osvaldo Villalba, Magna Meza y su entonces pareja; Manuel Cristaldo Mieres y su pareja Liliana Villalba, quienes hasta ahora no fueron capturados, excepto Lucio Silva, quien fue abatido hace poco tiempo.



DISCREPANCIA EN GRUPO ARMADO



EVIDENTE. Las disputas entre los fundadores del grupo iniciaron con su divorcio, el año pasado.



DISCORDIA. La cuestión criticada ahora es la incorporación de menores en filas del grupo.