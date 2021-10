En dos años, recaudación del peaje cayó 8% por pandemia

La pospandemia y el lento efecto de la recuperación económica levantó ligeramente la recaudación, aunque aún no se llegó a niveles superiores a los del 2019.

“La recaudación de este año no aumentó lo esperado, no porque no existan controles en los puestos de peaje, sino porque los conductores toman los bypass (atajos), una suerte de caminos alternativos para no pagar los peajes. Este fenómeno también afecta a la recaudación”, señaló Carlino Velázquez, viceministro de Finanzas del MOPC).

Señaló, además, que en el tramo de la ruta PY02 que va de Caaguazú a Ciudad de Este, donde esa vía está administrada por Tape Porã, el pago del peaje no solo es más costoso, sino que la recaudación es superior en comparación al tramo de la ruta PY02 que va de Asunción a Coronel Oviedo, donde considera que hay mayor fuga de vehículos en los pagos, ya que la gente toma más las alternativas para evitar los puestos de peaje.

CIFRAS. En el periodo de enero a octubre de 2019, la Coordinación Operativa del Departamento de Tasas de Tránsito reportó una recaudación de USD 18,72 millones.

De enero a octubre del 2020, en plena pandemia, la recaudación por peajes bajó y llegó a USD 16,01 millones. En el mismo periodo de este año, los ingresos alcanzaron USD 17,24 millones, lo que representa una ligera suba con respecto al año anterior. Desde marzo de este año, en relación al 2020, se reportó un leve aumento de ingresos, excepto en agosto pasado, donde hubo el paro de camioneros.