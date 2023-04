En días de lluvia suspenden clases por riesgo de derrumbe

En medio de numerosas carencias, cinco docentes imparten clases a 60 alumnos matriculados. “Seguimos con las aulas clausuradas por peligro de caerse. Tenemos un comité de riesgo y si estamos acá cuando llueve como hoy (por ayer), los padres vienen a retirar a sus hijos porque no podemos arriesgarnos”, expresó.

Leguizamón explicó que la estructura no ofrece seguridad: Desde el techo filtra agua y las paredes están ganadas por la humedad. “Venimos arrastrando un proceso de micro planificación de años, esperamos una respuesta pronta a pesar de la burocracia que existe en el estado”, recalcó.

Comentó que ya recibieron en la institución a los representantes del Municipio que se va a encargar de la construcción de aulas nuevas. Esto debido a que la estructura actual no va a soportar las vigas de hormigón. “Ya tuvimos la visita del arquitecto de la Municipalidad que estaría ejecutando la obra con una gran modificación en cuanto al proyecto, el cual debemos adecuar a la microplanificación del Ministerio para que ellos puedan autorizar la obra. Esperamos la autorización del MEC porque necesitamos aulas nuevas; la estructura (vieja) no soportaría el trabajo de lo que sería un aula de tipología MEC donde ya no se usan maderas, todo es de hormigón”, apuntó. V. R