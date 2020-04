En cuarentena en el extranjero

Las modelos paraguayas Nadia Ferreira y Ana Livieres se encuentran pasando el periodo de cuarentena por Covid-19 en otros países. Ambas compartieron con sus seguidores de redes sociales cómo es su experiencia lejos de casa. Por su parte, Nadia Ferreira subió un emotivo video en el que habló sobre la importancia de quedarse en casa y lo que es estar cerca de la familia. La joven está con su mamá en México, pero dice extrañar a los suyos en Paraguay, por los que se muestra preocupada, al momento de pedir que se tome conciencia. “Me alejé de las redes sociales porque fue una semana muy difícil para mí, me hizo pensar en el valor de las cosas”, aseguró al inicio de su transmisión por GTV de Instagram. Mientras que Ana Livieres subió unas imágenes caminando por las calles de Londres, que acompañó con detalles de su salida. “Ir al supermercado caminando bajo el sol en cuarentena es una de las cosas que más me alegran. Elegí vivir en Londres para estudiar y preferí hacer la cuarentena acá”, escribió. Además, habló sobre una lesión que sufrió y de la que continúa recuperándose. “Aprovecho este periodo para descansar en casa para reponerme de mi rotura de ligamentos del tobillo, aún me obliga a caminar lo menos posible”, compartió con sus seguidores.