En CDE no habilitarán gasolineras si no cumplen requisitos ambientales

Conferencia. Prieto dijo que no aprobará estaciones que no cumplan con los requisitos.

Siempre se dijo que nada fue gratis y eso incluye al propio intendente Miguel Prieto Vallejos que ayer en conferencia de prensa señaló que, escudado en una mayoría propia en la Junta Municipal, dijo que no se habilitarán estaciones de servicios que no reúnan las condiciones legales y ambientales.

“Hoy queremos apuntar un poco cuidar el medioambiente. Estuve en una reunión con la directora de Medioambiente, Karen González y quiero ratificar mi absoluta confianza en su persona”, refirió el intendente Miguel Prieto Vallejos.

Pidió a los empresarios a no construir estaciones de servicios antes de contar con la aprobación de la Municipalidad. “Decirles claramente que Miguel Prieto, los concejales y los directores, no queremos su dinero. Estamos muy a favor de la inversión privada, porque genera puesto de trabajo, pero lo que queremos que se desarrolle zonas de la ciudad”.

Afirmó que sectores como el microcentro, Mercado de Abasto, áreas habitacionales y el kilómetro 4, están sobrecargados de locales de expendio de combustible. “Están llenas y eso es malo para la misma competencia, porque tenemos tres locales en un rango de un kilómetro o menos inclusive y obviamente significa menos ventas para los que ya están, entonces vamos a cuidar de la inversión de quienes ya están”.

FILTRO. Adelantó que los proyectos, más allá de que tengan las construcciones en reglas, si no tiene la autorización de la Dirección de Medioambiente no será aprobado. “Decirles a los empresarios que no hace falta venir a ofrecer dinero a los concejales, al intendente y los directores, a nadie. Lo que está bien se va a aprobar sin ningún dinero extra, pagando solo lo que corresponde como patente, tasas e impuestos. Eso hay que pagar porque está en la ley, después absolutamente nada”.

Se mostró a favor de desarrollar zonas más alejadas de Ciudad del Este y no acumular gasolineras en un solo sector. “Nosotros no tenemos nada que esconder. Todas las solicitudes de mesa de entrada pasan a Medioambiente y en un plazo no mayor a 10 días ya vamos a saber si reúnen o no las condiciones. Todo ese proceso incluso lo vamos a hacer público, pero si no pasa el filtro de medioambiente no hay forma, busquen otro lugar para construir”.

Reconoció que en su primera administración no tenía la fuerza que hoy tiene, con una mayoría en la Junta Municipal para hacer lo que ahora está haciendo. Aseguró que si cualquier concejal viene y le ordena que habilite una estación de servicio, le dirá: “Nde tavy le voy a decir, no va ser así”. Añadió que antes no tenía esa fuerza y tenía que mantener la mayoría o sino no completaba. “Hoy tenemos esa fuerza para hacer bien las cosas”.

MAYORÍA. Prieto sostuvo que muchos van a sospechar de la postura que hoy tiene. “Muchos dirán este se trae algo en la mano y no, les hablo con sinceridad, quiero hacer bien las cosas, vamos a parar un poco la pelota y vamos a empezar a mirar hacia el futuro”, refirió al asegurar que los concejales de su bancada serán los primeros en decirles para hacer bien la tarea.

“Eso yo valoro de ellos, no me van a estar diciendo, che esto es mío y vos me necesitas, aprobame, entonces porque yo voy les voy a presionar para hacer algo ilegal siendo gente que están con las ganas de hacer bien las cosas, entonces vamos a estirar juntos hacia esa línea”. Dijo que confía en sus funcionarios, pero pidió denunciar a cualquier persona que aparezca pidiendo dinero para aprobar una estación de servicio.