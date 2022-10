En cancha no, en el VAR sí

Rubén Darío Ríos, volante de Nacional, estuvo en el centro de la polémica por la infracción que le cometió a Robert Piris en el partido ante Cerro. La jugada no fue revisada en el VAR por el árbitro José Méndez y fue bastante reclamada por los azulgranas, ya que hubo falta arriba con el codo y abajo con plancha, por lo que pidieron su expulsión. “No tuvo la intensidad (la falta) necesaria para una roja. Con las imágenes del VAR sí me podían expulsar. Cuando veo el video con las imágenes del VAR es roja. En cancha no me pareció”, expresó Ríos en charla extensa con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Ríos remarcó que no se fue a disputar el balón con mala intención, de ahí que cree que la cercanía a la jugada del árbitro Méndez hizo que solamente sacara la tarjeta amarilla: “Arriba no le toqué, mirando las imágenes parece que sí, pero arriba no hubo contacto”, se defendió Ríos.