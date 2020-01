En busca del máximo sueño

La atleta de 23 años concluye este año la licenciatura en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, pero debe quedarse un año más para competir por su universidad que compite en el más alto nivel en ese país.

“En principio al transferirme acá sentí un cambio, no miedo, pero era ese algo que necesitaba como atleta y como persona. Con el pasar de los días comprendí que por algo este lugar era una de las mejores universidades de USA”, describió.

OBJETIVOS ALTOS. Laura Paredes se inició muy joven en el atletismo y es multicampeona sudamericana desde la categoría 15 años hasta Sub 23 en jabalina, y en todas ellas recordista nacional. Ahora se traza como meta los Juegos Olímpicos de Tokyo.

“La verdad que a la persona que me preguntaba o pregunta por los Juegos Olímpicos siempre le respondo que no quiero hablar del tema porque es un futuro y yo ahora mismo estoy viviendo y entrenando fuerte en el presente para que ese futuro llegue de la mejor manera”, remarca.

“Me pongo a no pensar o presionarme hacia eso, sino todo lo contrario estoy cambiando mi mente y me concentro en lo más importante. Entrenar me bien, pulir la técnica y no distraerme en cosas que no aportan en nada. Estoy madurando como persona y con mi entrenador (Erik Whitsitt) enfocamos cosas específicas para lograr los mejores resultados y con fe sé que se van a dar esos resultados, pero no debo negar es mi mayor sueño. Estoy en buen camino”, destacó.

EXCELENTE FORMA. “Nunca me sentí como me siento hoy, anímicamente, en lo físico, nutricional, tratando de incorporar todo lo mejor de aquí”, resume Laura.

Citó los cambios que está experimentando en su día a día. “Aquí la gente (staff de universidad) que me apoya en la recuperación, en el gimnasio, en pista, me exigen al máximo y realizan una asistencia personilizada. Hasta un chef tengo a disposición (risas)”, destacó Paredes.

“Eso sí, desde el día uno que llegué el año pasado me exigen más técnica que gimnasio, porque allí se pulen los metros que me faltan. Por decirte, que yo había visto antes de venir acá cuando las lanzadoras de élite hacían gimnasia como parte del entrenamiento. Ahora me toca incorporar a mí eso y lo estoy haciendo. Eso hace que esté en mi mejor nivel en todo. Sin dudas estoy aprendiendo que todos esos pequeños detalles harán la diferencia al final”, sin dudas .

NUTRICIÓN Y SICOLOGÍA. “Una de las cosas que tomo muy en serio es la nutrición, tengo un plan que me pasa, Ximena Alfonso; yo misma cocino en mi casa”, comenta.

“Además tengo sicóloga. Natalia Dancuard es la responsable de mi entrenamiento mental, que es fundamental para las competencias de alto nivel. Estamos en eso”, repasa.

EL DÍA A DÍA. “Vivo en un departamento fuera del campus de la universidad. Haaacee muuuucho frío acá y llueve demasiado (risas). Me muevo en bicicleta y en bus”.

“Me levanto a las 5.50 de la mañana. El primer entrenamiento arranca a las 6.45; luego masajes, desayuno y dos horas después entreno otra vez; retorno a casa, me aseo y voy a la universidad, llevo mi almuerzo y luego tengo clases de tarde, así es mi rutina”.

AGENDA ESTABLECIDA. El arranque de competiciones para la Lauri ya está planificado será el 27 de marzo, en San Diego, California. “Una semana antes de este torneo estaremos concentrados en el mejor centro de entrenamiento, sin teléfono, sin redes sociales, solamente enfocada en la competencia”, explicó.

Después el “16 de mayo” torneo de Conferencia; 28 de mayo las Regionales; del 10 al 13 de junio las finales de la NCAA.

También tendrá obligaciones con la Federación y el Comité Olímpico Paraguayo para competir por Paraguay.