En Ameliano se acabó la paciencia

“Son circunstancias del partido, en donde las decisiones no las tomamos bien, más en el segundo tiempo y más que nada es por eso que se nos escapó la victoria”, reflexionó. Ameliano ganaba 1-0 y Luqueño lo igualó a los 90’ contando con solo 9 jugadores en cancha.

García fue claro: “El mal momento que se pasó el año pasado ya no queremos volver a pasar, y lastimosamente no estamos pudiendo repetir un mismo equipo por diferentes factores: lesiones o las mismas expulsiones. Ayer (por el domingo) debutaron 3 jugadores y así cuesta encontrar regularidad”. Con respecto a sumar refuerzos, el DT explicó: “Tenemos un plantel bastante grande y confiamos, hicimos una buena presentación. Luqueño no es poca cosa, hizo gran partido ante Olimpia y Libertad; conforme con los momentos de buen fútbol”.

Paciencia ya no. “Con premios especiales no ganamos y quiero buscar afuera algún jugador. Ya no quiero estar abajo en la tabla”, planteó el presidente, Héctor Melgarejo.

El dirigente enfatizó: “Nos preparamos para estar de mitad de tabla para arriba y mucha paciencia no voy a tener, ya conversé con el técnico para ver algún refuerzo, y también vamos a hablar con el plantel, no podemos desperdiciar lo que desperdiciamos”. El delantero Elvio Vera queda fuera al menos por un mes.



40%

de los puntos alcanzó Humberto García con Ameliano, en 2023. En 5 juegos ganó 1, empató 3 y perdió en 1.