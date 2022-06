En Alto Paraná temen que carreras clandestinas de autos ganen adeptos

Por la velocidad en que se produjo el impacto de los dos vehículos involucrados es una suerte que no haya provocado la muerte de alguna persona. La colisión se dio a una alta velocidad, por lo que se pudo observar en el video del circuito cerrado del hospital privado afectado.

Hay una causa abierta en el Ministerio Público que irá a determinar la responsabilidad y los detalles del hecho y se determinará si se trató de un caso de carrera clandestina. Se cuenta con varias filmaciones que fueron divulgadas por las redes sociales, donde se observa a los vehículos corriendo a alta velocidad desde la ciudad de Hernandarias, cruzando la cabecera norte del puente Costa Cavalcanti, dirigiéndose hacia Ciudad del Este.

Este caso puntual es investigado por el fiscal Luis Trinidad Colmán, quien imputó a los automovilistas Matías Ariel Centurión González y Josías Samuel Coronel Delvalle, por los cargos de hecho punibles de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

En mayo del año pasado, la Fiscalía de Hernandarias realizó una intervención sobre la ruta PY07, a la altura del acceso al Paraná Country Club, tras una denuncia de que se estaba organizando una carrera clandestina. En el lugar la Policía Nacional encontró unos 60 vehículos, de los cuales 5 fueron demorados. Todos negaron que se estaba preparando una carrera y que solo estaban haciendo una filmación en la zona.

Andrés Fernández, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, señaló que las intervenciones que realizan casos de carreras clandestinas de vehículos no son habituales en la capital departamental. “Si no estoy equivocado este podría ser el primer caso en Ciudad del Este”.

Dijo que por lo general tienen en promedio seis intervenciones diarias por accidentes de tránsito en la ciudad, pero todas tienen relación con imprudencia de los conductores y no con carreras de autos, aclaró. Esta cifra se duplican los fines de semanas y en feriados, pero por la misma causa.

ALTERNATIVA. El Club Altoparanaense de Pilotos (CAP) al analizar este accidente en particular, sugiere organizar alternativas para salvar vidas y como una forma de frenar la práctica de carreras clandestinas en el departamento.

La organización sugiere crear espacios en condiciones de control y seguridad para los que gustan de la corrida. “El problema no es correr, no tener dónde hacerlo sí es un problema. Por un milagro no se lamenta la pérdida de vidas humanas en este accidente”, refiere un posteo publicado en la página oficial del CAP al referirse al accidente ocurrido hace días sobre la ruta PY07.

“El CAP viene haciendo esfuerzos importantes golpeando puertas buscando que nos ayuden a acondicionar nuestro circuito para jornadas donde la seguridad no se negocia. Para atacar un problema de raíz, primero debemos proponer una alternativa”.

Al respecto menciona que el CAP tiene la posibilidad de enseñar y organizar alternativas para salvar vidas.

MOTOCICLETAS. Pero los casos más difundidos de carreras clandestinas y de los que sí hay muchos registros en videos y que circulan por las redes sociales, son de las motocicletas. Es una práctica que se reporta en la sur sobre la avenida Monday entre Presidente Franco y el municipio de Los Cedrales. También hay reportes sobre la ruta PY02 a la altura del distrito de Yguazú y Minga Guazú. En Ciudad del Este hubo casos denunciados sobre la PY02 entre el kilómetro 7 y el kilómetro 4.