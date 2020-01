En 15 días estarán los nombres para la revisión

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, retrucó las críticas realizadas por especialistas del sector energético. Aseguró que no existe doble agenda o secretismo y rechazó que haya improvisación en las negociaciones que se emprenderán para establecer las bases para la renegociación.

“No hay ninguna improvisación. Me asusta cuando de un lado hablan expertos y las opiniones emiten son tan superficiales”, aseveró Villamayor. Consideró que se hacen muchas críticas que no aportan a lo que hay que hacer. Mencionó que Paraguay conforma un equipo negociador y se impugna. “Veo que toda la crítica no aporta una idea de lo que hay que hacer y confunde los términos”, retrucó.

Algunos críticos destacaron que Brasil conformó un equipo compuesto por estrategas militares. En ese sentido, el jefe de Gabinete se preguntó si todos los negociadores paraguayos deben ser militares.

En el 2023 habrá un proceso de revisión y la renegociación no tiene fecha. ”Tenemos que saber dónde queremos llegar y dónde iniciar el proceso. Gran parte de lo que se dice que tiene que ser revisado está en el Anexo A y no en el C”, aseveró el jefe del Gabinete civil.