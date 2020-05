Empresarios proponen abrir el Puente de la Amistad a residentes

Empresarios proponen habilitar la circulación del Puente de la Amistad para residentes locales. Así como la apertura de shoppings bajo estrictos controles sanitarios dentro del microcentro como fuera de él, ofreciendo las compras de equipos para realizar pruebas rápidas de Covid-19 de hasta 100 por día, entre otras medidas. Fue una de las propuestas presentadas por empresarios durante una reunión de trabajo, desarrollada en la casa de gobierno departamental, con la participación de los ministros de Salud, Julio Mazzoleni; del Interior, Euclides Acevedo; de Industria y Comercio, Liz Cramer; y el gobernador Roberto González Vaesken.

Del encuentro también participaron referentes de micro y pequeñas empresas, trabajadores taxistas, mesiteros. Estos últimos propusieron la facilitación de concesión de créditos. Todos afectados por el cierre del paso fronterizo. Juan Ramírez, directivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, explicó que, si bien Brasil volvió a cerrar la frontera por un mes, estableció una salvedad, donde refiere que los residentes de las ciudades gemelas podrían, debidamente documentados, circular de un país a otro toda vez que haya acuerdo con el país vecino. “Nosotros quisiéramos pedir eso encarecidamente, que considere esa posibilidad, de habilitar por lo menos el flujo entre estas dos ciudades gemelas que tienen tanta dependencia una de otra”. Ramírez dijo que como empresarios entienden la gravedad de la pandemia del Covid-19, pero piensan que, si colaboran con protocolos, con equipos de pruebas rápidas en la cantidad de 100 pruebas por día en el cruce de frontera, podría ser viable. Reconoció que les preocupa contagiar al resto de país, por lo que proponen fijar una barrera sanitaria estricta en el kilómetro 30 pasando el puesto de peaje, para poder contener el ingreso de virus al resto del país. CAíDA TOTAL Recordó que se tienen 4.300 empresas en la zona del microcentro y la gran mayoría dentro de galerías y shoppings. “Con la frontera cerrada vemos que nuestros negocios han caído en un 100 por ciento. Cuando en ciertos sectores del país se ven afectados con una caída del 30 a 40 por ciento, otros 50 por ciento, lo nuestro es fatal”. El empresario mencionó que resistir este periodo de más de 50 días fue letal, asegurando que ya no tienen condiciones de asegurar los empleos. ESTUDIAR Los ministros explicaron que van a llevar a estudiar todas las propuestas y tener una respuesta en una próxima reunión. El ministro de Salud dijo que no se trata de enfrentar la cuestión económica y la salud. “A nosotros nos pesa mucho realmente el costo económico que tienen estas medidas. Estamos en una tarea que no es fácil y que se va construyendo porque nadie tiene el manual ni la receta”. “Cuando me pregunta sobre el cierre de frontera, del puente, entendemos eso, y escuchamos hoy varias propuestas que me parecen muy interesantes, que hay que analizar desapasionadamente para ver cómo podemos hacerlo”. Mazzoleni indicó que el problema que se tiene es que la situación del otro lado del puente no es la misma que de este lado. “Esa es en la lógica que estamos trabajando. Entrar en las medidas que adoptamos fue difícil y salir de ella también, para hacerlo de manera segura, por eso tenemos que demostrar en estas semanas que estamos preparados para poder avanzar en las otras fases”. WF



