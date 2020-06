Empresario plantea insistir con el negocio electrónico

Empresarios de Ciudad del Este señalan que es necesario tener paciencia e insistir ante el Brasil en la posibilidad de viabilizar el comercio electrónico, que si bien aseguran no será la solución definitiva, ayudará un poco a oxigenar la aguda situación en que se encuentra el comercio local.

“Yo apelo a nuestras autoridades que sigan negociando con un espíritu de hermandad y con eso vamos a un final feliz”, refirió Sait Taijen, directivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

“Lo que hemos leído es que hasta ahora la Receita Federal no ha aceptado la reglamentación del régimen de comercio electrónico, pero dicen que el Ministerio de Relaciones Exteriores está negociando con Brasil para que eso sea un modelo comercial entre los países”.

El pretexto que tienen es que dicen que mientras la frontera siga cerrada ellos no van a permitir la vigencia de la cota de turismo de 500 dólares. “Quiero recordar la frontera no está cerrada, por día entran más de 400 a 500 camiones solamente por el Puente de la Amistad y eso beneficia enormemente a ambos países, no podemos decir que solo beneficia al Brasil, a pesar de que es el más beneficiado por que las mercaderías que entran todos son de industria brasileña”.

Desde este punto de vista Taijen insistió que la frontera está cerrada y cree falta trabajar más en el orden diplomático para superar este impase. “Yo creo que falta un poco más de sabiduría en la diplomacia de nuestra parte para poder lograr eso”.

Consultado si es una medida de presión del Brasil para tratar de forzar la apertura del Puente de la Amistad, dijo puede ser. “Puede sea así, pero nosotros desde la Cámara de Comercio hemos anticipado y hemos presentado a nuestro Gobierno una medida de flexibilización de la frontera. Tenemos muchos empleadores que están en falta con sus funcionarios en el pago de sus salarios, porque no pueden cruzar la frontera”.