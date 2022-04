Empresario criticó vacilación del Gobierno ante la crisis

El representante de la firma Shell en Paraguay criticó en la Monumental 1080 AM la vacilación del Gobierno por la falta de determinación en los combustibles y por las reglas poco claras que generó en las últimas semanas.

“Buscamos igualdad de condiciones. Ellos no entienden (los del Gobierno), nos están matando a 2.500 estaciones en detrimento de 220 estaciones de Petropar, que son del Estado”, señaló.

De igual manera, lamentó que no haya una dirección, agregando que “vivimos a consecuencia de un factor que no manejamos. Llegó el aumento al consumidor final; dijeron 'vamos a hacer un fondo', pero no se pensó en las consecuencias", aseguró.

En el sector de hidrocarburos se sintió la reducción de las ventas de manera considerable, tras la promulgación del subsidio a Petropar. Representantes del ámbito de los emblemas privados solicitaron, en consecuencia, que el Gobierno busque una mejor solución.

Ortega reafirmó lo anterior, y manifestó que los trabajos de los transportistas de camiones cisternas cayeron en un 50%. “Automáticamente, cayeron todas las recaudaciones. Incluso en algunos casos tenés estaciones de servicio que están dejando en la calle a sus trabajadores”, acotó sobre el punto.

En Diputados, el legislador Emilio Pavón propuso por su parte un nuevo proyecto de ley que elimine el impuesto selectivo al consumo del diésel.