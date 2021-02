Empresa sortea pandemia y se afianza

Según el reporte institucional, Ordeix sostuvo que, en primer lugar, dan las gracias porque la empresa haya podido llegar a los veinte años.

“El 2020 fue un verdadero desafío. Sin embargo, la pandemia no fue un obstáculo para una mediana empresa como la nuestra”, dijo.

Indicó que las personas le preguntaban cómo iba el año y respondía que estaba difícil, pero seguían en pie, presentes y sin disminución de la cantidad de los colaboradores.

Asimismo, recordó que Cafepar arrancó en el 2000 cuando lo invitaron a venir a Paraguay. Ordeix subrayó que en ese tiempo trabajaba en Uruguay y “la verdad estaba bien, pero un día me contacta un amigo y me dijo que había una persona que buscaba a alguien para Paraguay para desarrollar un negocio con máquinas de café, ‘y me acordé de vos y capaz entiendes el tema’, y dije sí claro, allí empezó esta aventura”.

Resaltó que Cafepar tiene como uno de sus principales objetivos brindar siempre el mejor servicio de vending posible, a través de máquinas de café y demás bebidas.

Precisó que la empresa arrancó con cuatro máquinas de café y hoy cuenta con casi 1.000 máquinas de café soluble y expreso en todo el país, ubicándose de esta manera como líder en el segmento prémium, además de un local propio.

El nombrado CEO de la empresa dijo que la idea que tienen es seguir creciendo y ya lanzó oficialmente tres variedades nuevas de café molido italiano, en presentación de 250 gramos, en formato de bricks al vacío.