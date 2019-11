Empieza a operar catamarán en el puerto histórico de Pdte. Franco

Una gran embarcación, con capacidad para transportar 300 pasajeros, está habilitada para operar y llegar a la costa paraguaya, concretamente en el puerto histórico franqueño, donde la empresa hace años ya construyo y habilito la infraestructura necesaria para recibir a turistas de Puerto Yguazú, Argentina.

Por ahora el servicio va a funcionar los fines de semana, pero se va a trabajar con las operadoras locales de turismo para que, de acuerdo a la demanda, ampliar los horarios, días, frecuencia, así como el costo del paquete turístico.

Magno Álvarez, cónsul paraguayo en Puerto Yguazú, recordó que todo se inició en su primera administración consular, cuando se logró habilitar el puerto como tal y ahora superado la burocracia en ambos países, el servicio de catamarán, por lo que calificó la llegada oficial y la primera travesía por el río Paraná, zarpando desde la costa paraguaya como hecho histórico.

REALIDAD. “Hoy ya es una realidad y todo hoy depende de las agencias de turismo, hoy por fin ya están dadas todas las condiciones para que vengan los turistas desde la zona de las Cataratas del Yguazú. Estamos en el primer puerto turístico fluvial de la República del Paraguay, nunca antes tuvimos, autorizado oficialmente cumpliendo todas las exigencias de rigor”, comenta.

Dijo superado las cuestiones internas en nuestro país, se logró que las instituciones de Argentina autoricen la línea fluvial desde Yguazú a Paraguay.

“Hoy esto es una realidad y desde Argentina podrán vender en Francia y de otros países, vender el paquete incluyendo a Paraguay en la zona de las tres fronteras”.

La ministra de turismo, Sofía Montiel reconoció que superar a la burocracia no fue fácil, implico un gran ejercicio de paciencia y perseverancia del sector privado y empuje desde el sector público en entender que en estas instancias se tiene que trabajar juntos.

Destacó el trabajo de la Municipalidad, el Consulado paraguayo, las fuerzas vivas, la comunidad que acompaño el proyecto y el sector privado que está invirtiendo. “Para nosotros todo esto habla de una hermandad, estamos ante una embarcación, mostrando como tres países verdaderamente han entendido que unidos, promocionando y vendiendo un único destino que en este caso es el destino Yguazú, dos ríos y tres países que se unen y que entienden que hay que trabajar en conjunto”.



Viejo sueño de unir Argentina con Paraguay

Jeannine Nouche, presidente de Cruceros Yguazú, cuya embarcación ahora llega a costa paraguaya, dijo que hace mucho trabaja con el sueño de unir Argentina con Paraguay, evitar a los pasajeros perder tiempo en puentes y no viendo el paisaje maravilloso que rodea a ríos Paraná e Yguazú. “Este puerto tiene todas las comodidades para recibir a turistas de todo el mundo”.

Explico que en esta frontera se dan dos situaciones, primero están los paraguayos que no conocen las Cataratas del Yguazú del lado argentino, y por el otro el turismo argentino y extranjero, que no tienen visa brasileña, ”va poder venir a Paraguay y disfrutar de los atractivos que tiene esta ciudad y de los paseos de compra”. Esta nueva opción lleva media hora navegando despacio. “La idea es tener una frecuencia, en principio los fines de semana y de a poco, en relación a la demanda poder hacer de forma diaria”.