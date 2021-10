Empate con peso arbitral

River Plate y Guaireña FC igualaron anoche 1-1 en los Jardines del Kelito, en un juego entretenido, de dominio compartido, pero con el tinte del arbitraje pésimo de Carlos Paul Benítez con su terna, que influyó totalmente en el trámite del partido.

Dicen que el mejor arbitraje es el que no se nota en la cancha; sin dudas, este no lo fue. Cobrando offsides inexistentes, penales omitidos, goles extraños, penales que no debían ser, un verdadero desastre, demoras extremas en el VAR. Todos con criterios desbalanceados.