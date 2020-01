Emotivo hasta el final

Gran primer tiempo de Libertad. Dueño absoluto del trámite con y sin balón. Tácticamente Ramón se llevó el primer round.

Su equipo mostró una precisión interesante en el mediosector para cerrar los espacios, recuperar rápido el balón y rápidamente pasar a posición de ataque.

Con el gol de Cáceres el juego se inclinó más en favor del local, pero su pecado fue golpear y no noquear a su rival. Destacada labor para Bareiro, que fue desequilibrante por momentos, aunque no pudo concretar sus chances.

De movida. El inesperado gol de Roque tuvo el efecto doble. El Decano levantó su rendimiento y se hizo dueño del trámite, con el Gumarelo perdiendo fuerza, terreno y protagonismo.

El ingreso de Montenegro le dio fuerza al ataque, mientras que las movidas de Ramón no lograron la respuesta esperada. Tacuara no logró llevar el peligro que suele hacerlo a los equipos rivales ya que quedó muy alejado de la línea de volantes y no le quedaron pelotas claras.

Si bien las sensaciones terminaron favorables para el Decano, el resultado final fue justo porque fue un gran tiempo para cada uno. Ambos demostraron que pelearán por el campeonato.