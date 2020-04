Emma Watson celebra su 30 cumpleaños lejos de su personaje en Harry Potter

A pesar de ello, la actriz reconoce llegar a la tercera década un poco estresada debido a todas las presiones sociales que conlleva cumplir esa edad: “Si aún no has construido un hogar, no te has casado, no tienes un bebé o aún estás descubriendo cosas por tu cuenta, no tienes nada seguro en una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo. Esto genera ansiedad”, sostuvo la actriz a la revista British Vogue.

De familia acomodada, con padres abogados graduados por la Universidad de Oxford (Inglaterra), Watson nació en París (1990) donde vivió hasta los cinco años, edad en la que sus padres se divorciaron y fue a vivir a Oxford con su madre y su hermano. Por este motivo, la actriz domina el francés, aunque dice que perdió por “la falta de práctica”.

Con tan solo seis años Watson ya tenía claro que su vocación era la de ser actriz, así que paralelamente a sus estudios escolares acudía a la escuela de teatro Stagecoach Theatre Arts. Fue una profesora la que la apuntó al casting de las películas de Harry Potter, y se convirtió en la coprotagonista de la saga.

Poco a poco fue creciendo el éxito de la actriz, que protagoniza las ocho entregas de la saga junto a Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Rupert Grint (Ron Weasly). A pesar de que para muchos de sus fans es difícil ver a la actriz alejada de su varita y de su capa, la artista británica supo despegarse de esa joven maga que la alzó a la fama para protagonizar todo tipo de géneros y de personajes. En el 2017, hizo el papel de Bella en la adaptación de Disney. EFE.