Emiten bonos por USD 290 millones para financiar APP

El consorcio Rutas del Este también aportará una parte del capital. Estos montos serán cubiertos posteriormente con la concesión por 30 años de los trabajos de mantenimiento de la vía y el cobro del peaje.

La obra costará en su totalidad USD 520 millones, según anunciaron los ministros de Hacienda, Benigno López, y de Obras Públicas Arnoldo Wiens, en Mburuvicha Róga.

“Esta obra parte del desvío San Bernardino, va hasta Coronel Oviedo y llega hasta Caaguazú, empalmando con la ruta ya duplicada de Tapé Porá. Son 150 kilómetros, con circunvalación en los puntos más importantes como Caacupé, que no tiene circunvalación, después Itacurubí, San José y Coronel Oviedo y a la llegada de Caaguazú. Y se hacen obras muy importantes de viaductos en tres lugares importantes para cruzar las rutas principales”, explicó el ingeniero Luis Pettengill, representante del Consorcio Ruta del Este que desarrollará las obras.

Explicó que “son obras que son financiadas a partir del final del trabajo, es decir, empezamos a pagar una vez que terminan las obras, la obra tiene un precio fijo, no va a tener aumentos, no es que va costar cada vez más, o 20% más o 10%, tiene un precio fijo tipo llave en mano de manera a que no tiene un costo superior que va a ir aumentado”.

“Paraguay ha cerrado la emisión de bonos de Rutas del Este por 290 millones de dólares para la duplicación de las Rutas 2 y 7, desde San Bernardino hasta Caaguazú. Existe confianza de los mercados internacionales en la política pública del Paraguay”, manifestó, por su parte, el titular de Hacienda, Benigno López.