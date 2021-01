Emisario del acta secreta dirigirá la hidroeléctrica Itaipú

Lejos de ser castigada la actitud de quienes tuvieron que ver con dicho escándalo, sus autores están siendo promovidos en el Gobierno, lo cual es cuestionado en varios sectores.

González pasó de ser el principal asesor de Abdo en el Palacio a canciller, y desde ayer es director de la hidroeléctrica más grande que precisará del acuerdo constitucional por parte de la Cámara de Senadores. Si bien varios son los legisladores que cuestionan su ida a la hidroeléctrica, aún no hay posturas sobre si darán o no el acuerdo para su confirmación en el cargo.

El ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, recordó: "El nuevo director de Itaipú fue quien me llevó el contrato (acta secreta) por parte del presidente de la República y me dijo que si no firmaba ese día debería renunciar y entonces renuncié en el acto", dijo y señaló que ese hecho ocurrió el 24 de julio del 2019.

“Le dije que eso no estaba bien, que eso estaba en contra de la posición histórica del Paraguay y de los derechos de nuestro país. Esa parte de la energía excedente es nuestro derecho prioritario desde el 2007, cuando se le concedió al Brasil a cambio de que se pudieran contar con dos turbinas más. Ese derecho estaba siendo dejado de lado sin que el Paraguay reciba nada a cambio”, sostuvo en entrevista con medios radiales.

Dijo que siempre es una preocupación el modo en que se está llevando las negociaciones del Tratado de Itaipú para el 2023.

“Me preocupa que no paguen y vuelvan a coaccionar al Paraguay”, expresó y sostuvo que falta un poco más de aplomo de parte de las autoridades paraguayas.

“La reciprocidad debe reinar entre partes que se consideran socios eternos en un emprendimiento tan importante, se debe transformar en un comportamiento de respeto”, dijo y aseveró que “no es digno el actuar del Gobierno del Brasil de apriete al Gobierno de nuestro país”. Mencionó que entre 1999 y 2000 Paraguay debió pagar una deuda de la ANDE con Itaipú con interés del 1% en dólares, durante casi una década

También el ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, se refirió al caso. “Federico González tenía la misión de que ese documento se tenía que firmar y ante la negativa Ferreira tuvo que renunciar", recordó.

El parlamentario del Mercosur y experto en temas energéticos, Ricardo Canese, también cuestionó la designación. “Mario Abdo sigue premiando a aquellos que participaron del acta secreta en Itaipú”, dijo. Señaló que el presidente “ubicó en un puesto estratégico a uno de los que perpetró el acta secreta, un hecho inadmisible por haber intentado entregar nuestra soberanía al Brasil”.

“Les pido que no bajemos la guardia ante la injusticia e impunidad que comete este Gobierno entreguista”, pidió.