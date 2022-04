"Nosotros lo que buscamos es igualdad de condiciones. Ellos no entienden, nos están matando a 2.500 estaciones en detrimento de 220 estaciones de Petropar, que son del Estado", señaló en comunicación con Monumental 1080 AM.

Afirmó que la posición de las autoridades nacionales es "inentendible".

"¿Qué es lo que busca el Gobierno? No hay una dirección acá, acá vivimos a consecuencia de un factor que no manejamos. Llegó el aumento al consumidor final, dijeron 'vamos a hacer un fondo', pero no se pensó en las consecuencias", lamentó.

El empresario Víctor Yambay, representante de los emblemas privados, manifestó en la movilización de este lunes que tras la promulgación del subsidio a Petropar, las ventas se redujeron de forma considerable en sus servicentros. Por esa razón, apeló a que el Gobierno busque una mejor solución.

Ortega coincidió con esto y manifestó que los trabajos de los transportistas de camiones cisternas cayeron en un 50%. "Automáticamente, cayeron todas las recaudaciones. Incluso en algunos casos tenés estaciones de servicio que están dejando en la calle a sus trabajadores", acotó sobre el punto.

En la Cámara de Diputados, el legislador Emilio Pavón propuso un nuevo proyecto de ley por el que se busca eliminar el impuesto selectivo al consumo del diésel y reducir este gravamen en las naftas al 17%.

El legislador explicó que esto tendría un impacto de USD 16 millones al mes.

El Poder Ejecutivo pidió un tiempo a los parlamentarios para tratar la iniciativa, mientras barajan otras opciones para paliar la crisis.

En el Senado, en cambio, se aprobó la semana pasada un proyecto de ley en el que se incluye en el subsidio a Petropar a los emblemas privados. Este lunes estaba previsto ser estudiado por la Cámara Baja.

Camioneros piden consenso

Ángel Zaracho, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, expresó al mismo medio que con la manifestación de esta jornada también buscan que se pueda llegar a un consenso entre su sector, los emblemas privados, el Poder Ejecutivo y el Congreso para no salir a las rutas.

En la mañana de este lunes marcharon por el microcentro de Asunción tras reunirse con los parlamentarios en el Parlamento.

Ratificó que el reclamo es no aprobar el préstamo de USD 100 millones para el subsidio de combustibles.