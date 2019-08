Embed (1/2) La Embajada expresa su profunda preocupación por la situación actual. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos políticos y esperamos que se respeten los procesos democráticos y la Constitución Nacional... — Lee McClenny (@USAmbPY) August 1, 2019

En otro tuit, a continuación, el embajador habló de tomar "decisiones con calma y en forma participativa, asegurando el debido proceso, otorgando los plazos necesarios a las partes y considerando todas las pruebas".

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, quedaron en jaque tras la polémica generada por el acuerdo firmado con Brasil por la contratación de potencia de la usina de Itaipú. El acta bilateral, según argumentos técnicos, es desfavorable a los intereses paraguayos.

La crisis también generó la renuncia de las principales autoridades del Poder Ejecutivo implicadas en el trato, el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador de Paraguay en Brasil Hugo Saguier, el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y el director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete.