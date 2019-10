Embajador admite que hay impunidad en el Paraguay

En la entrevista durante el programa “Los embajadores” de la radio online Zónica, el embajador dijo que no se puede “tapar el sol con un dedo”, y no reconocer que hay corrupción en el país.

Para erradicar la corrupción, antes que nada, hay que eliminar la impunidad, agregó. “Si existe impunidad existe corrupción”, insistió.

En cambio, si la Justicia y el Ministerio Público “actuaran como debieran actuar” y no existe impunidad, a criterio suyo, los delincuentes pensarían tres veces “antes de realizar un hecho punible”, expresó.

Mientras exista impunidad, nunca se va a eliminar la corrupción, reafirmó.

“El que ocupa un cargo donde puede robar, generalmente lo hace. No nos engañemos”, refirió Vera Cáceres, que antes de Argentina, se desempeñó como embajador ante Bolivia entre el 2014 y fines del 2017. El ex senador es uno de los embajadores políticos designados durante el Gobierno de Horacio Cartes. No pertenece a la carrera diplomática, por lo tanto, no está escalafonado.

En la extensa entrevista radial también habló de valores trastrocados, como uno de los problemas actuales de la sociedad. La moral y ética están siendo afectados, destacó.

También resaltó que en Argentina, entre residentes legales e ilegales, habría 1.400.000 paraguayos, y que a diario acuden a los consulados de la Provincia argentina entre 200 a 250 connacionales a gestionar documentos, como paso previo para solicitar su residencia.

En tanto que en Paraguay habría entre 100 a 120 mil argentinos. “Básicamente inversores y algunos van a trabajar en empresas”.

En otro momento indicó que en Argentina los impuestos son muy elevados y varían en función directa a los sectores (agropecuario, industrial, etc) , pero no bajan del 40 %. En tanto que en Paraguay se tiene la política del el triple 10. Citó el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, y el de la renta personal.

Como parte de las ventajas para invertir en Paraguay dijo que “excepcionalmente existen marchas”, como las que anualmente realizan cada marzo miembros de la Federación Nacional Campesina. “Existen sindicatos, pero no tenemos las reivindicaciones que acá a diario estamos observando. Es una ventaja adicional para el inversor”, dijo, agregando que en la generalidad de los casos no hay sorpresas en ese ámbito.