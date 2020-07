Elogios en Paraguay y en todo el mundo

“Devastado” por la noticia se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. “Ennio era un ícono y los íconos no desaparecen. (...) No es solo por los Spaghetti westerns. Pienso en The Mission, Once Upon a Time in America. Qué belleza de música”, dijo a la BBC.

El francés Jean Michel Jarre opinó que “un sonido único, magníficas melodías, una gran influencia y fuente constante de inspiración: Amor y respeto“ (EFE).

Para el músico paraguayo Saúl Gaona, docente en la Licenciatura en Música de la FADA-UNA, Ennio Morricone junto a John Williams son los compositores prolíficos más exitosos, referentes de músicas para películas. “Si bien ambos utilizaban un lenguaje más bien tradicional, produjeron nuevas expectativas dentro de lo que se espera de una música de película. Morricone tiene composiciones que trascienden el ámbito del cine, sobre todo algunas como el tema de The Mission (La Misión, 1986), que toca la OSCA, o la del filme El bueno, el malo y el feo, refiere.

Para Gaona, Morricone fue un compositor inspirado que volcó todo su talento en las composiciones musicales de cine.

El compositor Sergio Cuquejo opina que la partida de un genio es siempre irreparable, pero su estilo musical y creatividad en crear melodías son un legado para nuestros músicos actuales.