“Élites quieren Estado débil para mantener privilegios”

La economista Verónica Serafini hizo un análisis de la situación tributaria luego de la decisión de los senadores de rechazar el paquete de impuestos para grandes sectores como son los que se dedican al rubro del tabaco, bebidas azucaradas, soja y a los que poseen las mayores fortunas. La experta dijo que sin duda alguna el sistema tributario en Paraguay “es injusto” y explicó que no es solo por las tasas que son bajas para los beneficios que reciben del país, sino también por la cantidad de privilegios que tienen los niveles de ingresos más altos en términos de exoneraciones y deducciones.

Enfatizó que nuestro país está enfrentando un fuerte problema de sobreendeudamiento y falta de recursos para enfrentar problemas básicos de la población más allá de la pandemia. “Mienten cuando dicen que Paraguay tiene un Estado grande y cuando quieren convencer que un aumento de la eficiencia publica es suficiente”, dijo y subrayó que ningún país del mundo se ha desarrollado con la inversión que tenemos nosotros en salud, educación, protección social e infraestructura. Indica que lo que hay detrás de ese discurso “es la oposición a la conformación de un pacto social que beneficie a todos. Solo quieren un Estado mientras le beneficia a ellos”, aseguró.

“¿Porque no se quejan cuando nos endeudamos para puertos y rutas en zonas sojeras? ¿Porque no quieren reducir gastos en publicidad? ¿Porque solo se quejan de la ineficiencia en salarios públicos y no de los sobrecostos en las construcciones del MOPC o en las compras de medicamentos de IPS?”, preguntó.

Con respecto al impuesto al tabaco, a las bebidas gaseosas y el alcohol, Serafini refirió que hay una clara opción por beneficiar bienes que producen enfermedades y que generan gasto al Estado. “Quienes votaron por no subir esos impuestos no representan a la ciudadanía, representan a las grandes empresas que ganan dinero gracias a la enfermedad de la gente”, lamentó.