Elija usted mismo a quién culpar

¿Quieren enterarse por fin de los detalles que derivaron en que un hasta entonces desconocido joven abogado, que se presentaba como asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República, estuviera haciendo lobby para que una empresa brasileña llamada Leros, y que aparentemente está vinculada a la familia del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, con aparente luz verde vicepresidencial (y dicen que también presidencial) pudiera adquirir la energía paraguaya para lucrar con ella en el mercado brasileño?

En fin… ¿quieren dilucidar la verdad verdadera de todo lo que generó la mayor crisis política de este periodo presidencial y que estuvo muy cerquita de tumbar tras un juicio político en el Congreso al actual jefe del Poder Ejecutivo?

Pues bien… Para todo eso, el Congreso Nacional formó una comisión de extenso nombre (se llama oficialmente: Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral Relativa a la Contratación de Potencia de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, y de cuestiones relacionadas con el Tratado de Itaipú), que luego de tres meses de arduo trabajo investigativo que haría palidecer a Sherlock Holmes, Auguste Dupin, Hércules Poirot y Philip Marlowe, presentaron por fin este miércoles sus esperadas conclusiones.

Solo que, para ser originales, en lugar de dar a conocer un solo dictamen claro y contundente como se esperaba, ingeniosamente han decidido adoptar la técnica del múltiple choice (opción múltiple), que se usa en los exámenes estudiantiles, estimulando de este modo la participación ciudadana.

Así, a falta de una sola conclusión, la CBI ha presentado… ¡seis conclusiones diferentes y contradictorias entre sí!

Estos son los culpables de lo ocurrido con el acta, según la CBI. Elija usted la que más le guste:

- Opción 1 (de Jorge Querey, Frente Guasu): El presidente Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez, el ex canciller Luis Castiglioni y el ex embajador Hugo Saguier Caballero.

- Opción 2 (de Eusebio Ramón Ayala y Fernando Oreggioni, PLRA): El ex canciller Luis Castiglioni y el ex embajador Hugo Saguier Caballero.

- Opción 3 (de Sergio Rojas, Walter Harms, Justo Zacarías Irún, ANR; y Abel González, PLRA): El ex canciller Luis Castiglioni y el ex embajador Hugo Saguier Caballero, los ex directivos técnicos de Itaipú y ANDE, Alcides Giménez y José Sánchez Tillería.

- Opción 4 (de Antonio Barrios, ANR): El presidente Mario Abdo Benítez, el ex embajador Hugo Saguier Caballero, los ex directivos técnicos de Itaipú y ANDE Alcides Giménez y José Sánchez Tillería.

- Opción 5 (de Colym Soroca, ANR): El ex embajador Hugo Saguier Caballero, y el ex directivo técnico de la ANDE Alcides Giménez.

- Opción 6 (de Enrique Bacchetta, ANR): El ex vicecanciller Hugo Saguier Caballero.

Ha sido un acto muy simpático, pero que no aporta casi nada. Una vez más, gastaron recursos públicos al pedo, para no entregar lo que se esperaba. Una vez más, estuvieron más preocupados en proteger y encubrir a sus líderes, que a ayudar a que se sepa la verdad. Una vez más, se burlan y juegan descaradamente con la indignación ciudadana.