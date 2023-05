Elefante del MEC: Nueve ministros, ninguna solución para el Excélsior   

Si bien el inmueble está tasado hoy en G. 9.000 millones, estará a la venta mediante una subasta y solo se aguarda que Hacienda autorice este procedimiento. La esperanza que tienen las autoridades de la cartera educativa es que lleguen ofertas que puedan superar esta cifra y alcanzar más su valor de compra, cuando fue vendido a la cartera por la familia Scavone.

El local perdió valor tras 14 años de abandono de parte del MEC. Pasaron 9 ministros y ninguno, incluido el actual, Nicolás Zárate, atinó una salida favorable. Primero se habló de oficinas educativas, luego viviendas de alquiler para repoblar la capital e incluso su refacción completa para definir su destino. No se movió nada.

El edificio Excélsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, nunca se pudo usufructuar debido a que se compró sin el título de propiedad, por lo que se comenzó un juicio por esta irregularidad.

Estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el Ministerio de Educación en la administración de Luis Riart por G. 14.045.123.400, en modo de urgencia. El edificio debía albergar oficinas para unas 200 personas. Sin embargo, la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra y halló contradicciones en el proceso, debido a que la compra se realizó vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación.

El ex ministro Luis Riart quedó condenado por la adquisición irregular del inmueble con otros ex funcionarios: José López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; Marco Antonio Ferreira Basualdo, ex asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); y Luis Fretes, ex coordinador de la misma unidad.

Subasta. La intención de la cartera es que todo lo recaudado con la subasta a organizarse se destine a infraestructura escolar. Desde el MEC hoy plantean la refacción de 70 instituciones educativas públicas a nivel nacional, con la selección a cargo de la Dirección de Infraestructura de la cartera.

Lo recaudado con la venta se sumará al programa Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE).

Se trata de un proyecto de mejora de la infraestructura educativa que contará con un fondo de USD 54 millones financiados por el Fondo de Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) y otros USD 12,7 millones de parte del grupo del Banco Mundial.

14.000 millones de guaraníes le costó al MEC el edificio, que supuestamente serviría como local propio para oficinas.

9.000 millones de guaraníes cuesta hoy el edificio, 14 años después de su compra irregular. El mismo será subastado.

70 escuelas públicas como mínimo espera reparar el MEC con lo recaudado con la venta del Excélsior.

ADMINISTRADORES DEL MEC Y EL GRAN CLAVO

Luis Riart. Gestión 2009-2011

Gobierno de Lugo. Fue durante su administración que se adquirió el edificio vía excepción.

Víctor Ríos. Gestión 2011-2012

Gobierno de Lugo. Primer heredero del clavo, pero no halló solución alguna al problema.

Horacio Galeano Perrone. 2012-2013

Gobierno de Franco. Supuestamente aprobó fondos para acondicionar el local. Negó denuncia.

Marta Lafuente (+) 2013-2016

Gobierno de Cartes. En su época comenzaron a rapiñar el edificio. Recopiló datos y realizó la denuncia.

Enrique Riera Escudero. 2016-2018

Gobierno de Cartes. No se ocupó del inmueble ni presentó proyecto para recuperar el título.

Raúl Aguilera. Enero a agosto de 2018.

Gobierno de Cartes. Mandó cubrir edificio con chapas e instó a su sucesor a recuperar título.

Eduardo Petta San Martín. 2018-2021

Gobierno Mario Abdo. Planteó trasladar en el edificio Excélsior las oficinas del MEC.

Juan Manuel Brunetti. 2021-2022

Gobierno Mario Abdo. Ordenó estudio para trasladar oficinas en el sitio y ahorrar en alquiler.

Nicolás Zárate. 2022-2023 (en curso)

Gobierno Mario Abdo. Planteó rematar el edificio y se iniciaron los trámites burocráticos.