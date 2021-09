El Vuelo de la cantante Tefy Musmeci

“Para la letra me inspiré directamente en mi lucha contra mi propia timidez. Era verdaderamente muy tímida. No podía hablar, no me salían las palabras al estar frente a extraños y sentía ansiedad frente a cualquier evento social. Por eso la canto desde la perspectiva de la Tefy actual, como si estuviera cantándole a mi yo de niña. Es una canción muy personal”, comenta la artista de 19 años.

El tema Vuelo fue escrito por Tefy, Federico Montero y Mauro Cambarieri y se grabó en México en diciembre del 2020, junto al productor Federico Montero y el ingeniero de sonido Enrique López Lezama.

El videoclip cuenta la historia de una niña que encuentra un espejo a través del cual puede ver un mundo mágico, donde vive un hada que tiene que aprender a volar con ayuda de sus amigos.

“Fue una experiencia increíble, porque pude grabar con mis mejores amigos. También participó mi hermanita menor, actuando de la niña. La historia fue idea mía, inspirada directamente en crear una metáfora sobre la canción”, añade.

Actualmente Tefy Musmeci es una artista integral ya que participa de todos los procesos creativos, pues no solo compone e interpreta, sino que diseña también las portadas de los sencillos; las prendas de sus vestuarios, maquillaje, etc.