El Triqui se frena sobre el final ante el 3 de Febrero

Los goles llegaron por intermedio de Marcelo Ruíz Díaz a los 90’+1 (T) y empató a los 90’+4, Nicolás Chávez para el “3”, que sigue a mitad de tabla con 20 puntos.

También ayer Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu igualaron 2-2, juego que tuvo como escenario el estadio Río Parapití. Armando Samaniego y Emmanuel Morales convirtieron para el Albiverde del barrio Santísima Trinidad, mientras que Igor Valdez, de penal y Pablo Candia anotaron para el Gallo norteño.

Con esta igualdad el conjunto comandado por Mario Jara suma 15 unidades, y el elenco dirigido por Marcelo De Castro Salles totaliza 24 puntos.

La agenda. Hoy juegan a las 10:00: Colegiales vs. River Plate y Martín Ledesma vs. Independiente; mañana a las 10:00: San Lorenzo vs. Guaraní Trinidad, Pastoreo vs. Santaní. El lunes a las 19:30, Atyrá vs. Iteño, Luqueño vs. Fernando de la Mora.