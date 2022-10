El Tricolor se metió por guapo y sacudió el ambiente

Chiqui Arce reencontró la fórmula en el Azulgrana y, pese a que le costó ante Ameliano, mantiene una regularidad que le permite elaborar un plan sin mayores sobresaltos, consciente de lo que hace y tiene el DT utiliza los cambios acorde a las necesidades. Por su parte, Nacional, con un plantel más corto, expone un esquema basado en temperamento y fuerza, sobresaliendo en el trámite de cada juego una postura sólida de lo que pretende. De más está decir que en la Visera se verá un cotejo intenso y sin concesiones. Los puntos son estratégicos por el título y el vencedor dará un paso más que gravitante en procura del cetro. Un detalle agregado es que en la previa al Clausura la Academia no figuraba como uno de los candidatos firmes cuando sí sonaban fuerte los de Libertad, Cerro y Olimpia, que pese a todos sus problemas no baja de sus intenciones campeonables. Esperemos que la lucha en Barrio Obrero ratifique los momentos de los protagonistas. El calendario asigna para hoy Ameliano-Olimpia y Libertad-12 de Octubre, los blanco y negro son quienes indefectiblemente deberán ganar para estar al acecho y a la espera lógicamente del duelo de regularización del miércoles cuando se enfrenten en Para Uno. Que cedieron terreno está claro y el empate le serviría poco si hay un ganador mañana en cancha de Nacional. Pausa y espera

Entre el 18 y 20 de octubre prosigue la Copa Paraguay, que va cerrando un nuevo capítulo. Ameliano, comprometido con el descenso, lidiará con Atlético Tembetary de la Primera B volviendo a ser una revelación como lo fue en el torneo anterior.

El otro duelo de semis lo afrontarán Guarani y Nacional. El Legendario, de una discretísima actuación en el Clausura, no compadeciéndose de la temporada pasada cuando no pudo alcanzar el título por un accidente futbolístico en Dos Bocas. Aún no se confirmó dónde se jugaría la final de este evento denominado La Copa de Todos, puesto que al no estar Olimpia y Cerro, sería poco factible se pueda jugar en Encarnación, que se está poniendo a punto para estar habilitado. De todas maneras, la mira apunta a que el partido definitorio se verifique en el interior. Modelo a seguir

La consagración de Independiente del Valle como campeón de la Sudamericana dejó una enseñanza que, trabajando con seriedad y proyectos firmes, se pueden lograr las metas. El modesto club ecuatoriano viene desarrollando por años con jugadores de la casa que representan un gran capital cuando la circunstancia requiere exportarlos, así se dio en los últimos años y se refleja en una buena recompensa en todos los órdenes, como por ejemplo en la presente edición: quedó tercero en la Libertadores embolsando 3.000.000 por haber participado en fase de grupos, fue traspasado a la Sudamericana y al avanzar fue recibiendo, en octavos percibió 500.000, en cuartos 600.000, en semis 800.000 y en la final 5.000.000, recaudando en total 9.900.000, a lo que se suman los beneficios por jugar la Recopa ante el campeón de la Libertadores el año que viene.

El club fue fundado en 1958 por José Pepe Terán y su crecimiento no cesó aún con distintos nombres a lo largo del tiempo. Sin contar con una numerosa hinchada como los tradicionales en su país, marca presencia internacional y es un modelo de estabilidad. No se mueve

El ránking FIFA reveló las posiciones de las selecciones antes de la Copa del Mundo manteniéndose Brasil en la primera posición, seguido de Bélgica y Argentina, los tres primeros en el podio. Luego Francia cuarto, Inglaterra quinto, Italia sexto (no estará en Qatar), España séptimo, Países Bajos octavo, noveno Portugal y décimo Dinamarca. Apartándose 11 Alemania, 12 Croacia, 13 México, 14 Uruguay y 15 Suiza.

Si nos ceñimos estrictamente de los sudamericanos y fuera de los mencionados más arriba: Colombia 17, Perú 24, Chile 29, Ecuador 44, Paraguay 47 superando solamente a Venezuela y Bolivia. Esta clasificación de la albirroja ratifica su cruel realidad de haber perdido enorme prestigio y conste que mejoró dos lugares como consecuencia de sus últimos resultados en los amistosos. En marzo

Todo parece indicar, por las informaciones recogidas, y aunque la Conmebol aún no se pronunció oficialmente que las eliminatorias para el Mundial 2026 se disputen desde el mes de marzo del 2023 con el mismo sistema de clasificación de las últimas copas, con la marcada diferencia que esta vez concede seis cupos y medio a la cita cumbre a verificarse en los países de Estados Unidos, México y Canadá.

Suficiente daño ya hicieron las tres ausencias consecutivas y ahora con mayores posibilidades por el aumento de cupos sería catastrófico para nuestro fútbol no figurar. La Albirroja está borrada del mapa, aunque, sin embargo, nos da alguna esperanza el crecimiento futbolístico con Barros Schelotto otorgando una cuota de credibilidad para lo que viene.