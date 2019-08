El tenis da la 1ª medalla

La dupla nacional perdió en la final ante las norteamericanas Usue Arconada y Caroline Dolehide por 2-0. Los errores marcaron de arranque un rumbo irreversible para que las del Norte liquiden el primer ser por 6-0 en solo 19 minutos.

En la segunda manga, las ganas no alcanzaron en el equipo nacional, que a pesar de dar dura lucha, fue derrotada por 6-4 en 43’.

Tras el partido, Cepede no ocultó su tristeza: “Tristes por no llevar el oro, sabíamos que el partido iba a ser muy duro, pero los nervios nos jugaron en contra y no rendimos como en otras ocasiones. Igualmente conformes por sumar la primera medalla”.

Analizando la derrota con más profundidad, Vero remarcó: “No les dejamos jugar a las otras por nuestros propios errores. De entrada se nos fue muy rápido el score y cuando nos soltamos fue demasiado tarde”.

A su vez, Montserrat González refirió: “Queríamos más, iba a ser una conquista histórica, pero nos llevamos plata que también es importante, más por ser la primera”.

Montse fue autocrítica con la caída, a lo que remarcó: “Nos pusimos firmes y dijimos que no íbamos a perder por doble 6-0. No fue un día muy fino y lastimosamente reaccionamos tarde”.

Por el Bronce. En singles, Verónica Cepede intentará hoy sumar un bronce más en individuales ante la brasileña Caroline Alves (13.00). Ayer en semifinales, la derrota de la paraguaya fue ante la argentina Nadia Podoroska por 6-3 y 6-4.